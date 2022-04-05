Италия собирается выслать несколько десятков российских дипломатов — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Италии намерены выслать из страны несколько десятков российских дипломатов. Как сообщает газета «Коррьере делла сера», составленный итальянским правительством список будет объявлен во вторник.

По информации издания, данный шаг является результатом координации итальянскими властями своей позиции с правительствами Франции и Германии. В понедельник премьер-министр Италии Марио Драги обсудил это решение с ответственным за вопросы безопасности статс-секретарем Франко Габриэлли, пишет газета. Во вторник Драги выступит в специальном парламентском комитете по безопасности.

В понедельник посол РФ в Берлине был вызван в МИД ФРГ, где его уведомили о высылке 40 сотрудников российской дипломатической миссии. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщило, что Париж вышлет из страны 35 российских дипломатов.

29 марта ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Нидерланды и Ирландия, объявили, что высылают российских дипломатов на фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине. Так, Бельгию должен покинуть 21 российский дипломат, Нидерланды — 17 человек, а Ирландию — четыре. Ранее ряд других государств Европейского союза, включая Литву, Латвию, Эстонию, Болгарию, Польшу, Словакию и Чехию, также потребовали от дипломатов РФ покинуть территорию стран пребывания.