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ЦРУ выпустило инструкцию на русском языке о том, как можно связаться со спецслужбой США

09:28 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США распространили инструкции на русском языке, разъясняющие, как можно связаться с ними в сети, американская сторона рассчитывает активизировать вербовку россиян в свете специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете «Вашингтон пост».

Издание приводит комментарий представителя управления, который выступил с утверждением, что «обеспокоенные россияне пытаются взаимодействовать с ЦРУ», сотрудники которого хотят «обеспечить безопасный способ» установления связи.

ЦРУ рекомендует при попытках установить связь использовать VPN и другие методы. Специалисты управления рассчитывают на то, что в этом случае российским спецслужбам будет труднее выявить такие контакты. В публикации констатируется, что ЦРУ надеется таким образом «завербовать шпионов и выведать секреты».



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