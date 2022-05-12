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НОВОСТИ

В США разработали руководство по предоставлению разведданных Украине

09:20 12.05.2022 Источник: Известия

Вашингтон разработал внутреннее руководство по обмену разведданными с Украиной. Об этом в четверг, 12 мая, пишет The Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц, которые на условиях анонимности рассказали о сотрудничестве.

«Информация о местонахождении и передвижении российских войск поступает на Украину в режиме реального времени и включает в себя спутниковые снимки и репортажи, полученные из конфиденциальных источников в США», — говорится в материале.

При этом, как отмечает газета, Штаты не находятся в состоянии войны с российской стороной, разведданные они предоставляют Украине как помощь.

Между тем, на практике официальные американские лица имеют ограниченный контроль над тем, как их украинские бенефициары используют военную технику и разведданные. Это факт, в свою очередь, может спровоцировать Кремль на на ответные действия против США и их союзников, а также вызывает повышенную угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Руководство по обмену разведданными направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, утверждают собеседники издания. Уточняется, что Соединенные Штаты не могут предоставить подробную информацию, которая помогла бы Украине убить российских руководителей, таких как самые высокопоставленные офицеры или министры.

По словам анонимных официальных лиц, вторая категория запрещенного обмена разведданными — это информация, которая может помочь Украине атаковать российские цели за пределами страны.  Известия

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