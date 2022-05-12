Вода со Старокрымского водохранилища начала поступать в Мариуполь

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вода со Старокрымского водохранилища начала подаваться в Мариуполь. Об этом сообщил в четверг мэр города Константин Иващенко Донецкому агентству новостей (ДАН).

«Мы уже начали подавать воду от Старокрымского водохранилища. Сейчас испытываем сети, ведущие к домам, смотрим и выявляем, где есть порывы», — сказал он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что воду со Старокрымского водохранилища пустят в сторону Мариуполя 12–13 мая.