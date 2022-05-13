Темой переговоров министров обороны РФ и США стала ситуация на Украине и другие вопросы безопасности

18:46 Источник: Интерфакс

Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Джеймса Остина, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - сообщили в ведомстве. Там заявили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Шеф Пентагона Ллойд Остин в пятницу в телефонном разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу призвал незамедлительному прекращению огня на Украине, сообщает Минобороны США.

"Министр обороны Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", - говорится в заявлении, распространенном от имени представителя Пентагона Джона Кирби.