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НОВОСТИ

Темой переговоров министров обороны РФ и США стала ситуация на Украине и другие вопросы безопасности

18:46 13.05.2022 Источник: Интерфакс

Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Джеймса Остина, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - сообщили в ведомстве. Там заявили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Шеф Пентагона Ллойд Остин в пятницу в телефонном разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу призвал незамедлительному прекращению огня на Украине, сообщает Минобороны США.

"Министр обороны Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", - говорится в заявлении, распространенном от имени представителя Пентагона Джона Кирби.

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