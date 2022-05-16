Раненых украинских военных с «Азовстали» начали эвакуировать с территории завода — МО РФ
16:12 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Договоренность об эвакуации раненых украинских военных с территории металлургического комбината «Азовсталь» была достигнута в понедельник. Для этих целей открыт гумкоридор, сообщили в Минобороны РФ.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что в настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи.
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