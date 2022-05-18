Российская «дочка» Google в РФ намерена обратиться с заявлением о банкротстве

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская «дочка» Google намерена обратиться с заявлением о банкротстве, так как не может исполнять обязательства, следует из материалов на «Федресурсе».

«Настоящим ООО „Гугл“ в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона <…> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) путем включения уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок», — уточняется в сообщении компании на «Федресурсе».

Ранее суд назначил Google первый в российской практике оборотный штраф в размере 7,2 млрд руб. за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.



[обновлено 14:42]



Google продолжит работать в России, несмотря на инициированное банкротство и закрытие офиса, сообщил ТАСС представитель Google.

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета Google Россия, сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — сообщил представитель.

«Вместе с тем мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как „Поиск“, YouTube, Gmail, „Карты“, Android и Play, нашим пользователям», — отметил он.