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НОВОСТИ

Вячеслав Володин опубликовал «топ недружественных стран»

09:32 19.05.2022 Источник: Lenta.ru

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поделился «топом недружественных стран» и назвал их виновниками грядущих мировых кризисов. Список таких государств политик опубликовал в своем Telegram-канале.

В списке стран, которые ввели наибольшее число антироссийских санкций, первое место занимают США — Вашингтон ввел 1983 ограничений. Второе место занимает Канада (1402 санкции), Швейцария (1361), Великобритания (1360), страны Евросоюза (1199), Австралия (1150) и Япония (902).

«Недружественные страны», которые ввели санкции против России, по утверждению политика, спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Эти государства виноваты в нынешних проблемах и в будущих кризисах, считает Володин.

Как сообщил спикер Госдумы, всего против России введено 10 536 санкций, 7 782 из которых — после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.  Lenta.Ru

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