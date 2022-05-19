Вячеслав Володин опубликовал «топ недружественных стран»
09:32 19.05.2022 Источник: Lenta.ru
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поделился «топом недружественных стран» и назвал их виновниками грядущих мировых кризисов. Список таких государств политик опубликовал в своем Telegram-канале.
В списке стран, которые ввели наибольшее число антироссийских санкций, первое место занимают США — Вашингтон ввел 1983 ограничений. Второе место занимает Канада (1402 санкции), Швейцария (1361), Великобритания (1360), страны Евросоюза (1199), Австралия (1150) и Япония (902).
«Недружественные страны», которые ввели санкции против России, по утверждению политика, спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Эти государства виноваты в нынешних проблемах и в будущих кризисах, считает Володин.
Как сообщил спикер Госдумы, всего против России введено 10 536 санкций, 7 782 из которых — после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 19.05.2022
- С «Азовстали» вышли больше половины украинских силовиков, процесс еще идет
- 10:20 19.05.2022
- Суд в Польше решил заочно арестовать работавшего в день крушения под Смоленском диспетчера
- 10:18 19.05.2022
- В финальной игре олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» приняли участие 10 тысяч москвичей
- 10:05 19.05.2022
- За четыре дня площадь лесных пожаров в России выросла почти в два раза
- 10:00 19.05.2022
- Премьер Финляндии заявила, что НАТО не намерена размещать в стране базы или ядерное оружие
- 09:20 19.05.2022
- США не хотят поставлять Киеву реактивные системы залпового огня - Politico
- 09:05 19.05.2022
- КНР строит более эффективный космический корабль для орбитальной станции — СМИ
- 09:00 19.05.2022
- Один человек погиб при последней атаке ВСУ на Теткино в Курской области — губернатор
- 21:00 18.05.2022
- Посольство США в Киеве возобновило работу
- 19:55 18.05.2022
- Мантуров: У нас нет задачи импортозаместить все и вся
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать