Россия ввела персональные санкции против 26 граждан Канады

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры ввела ограничения на въезд в страну для 26 граждан Канады, в их число вошли супруга канадского премьера, командующие ВВС, ВМС и сухопутными войсками страны.

«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом черного списка, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в субботу на сайте ведомства.