0
0
49
НОВОСТИ

Россия ввела персональные санкции против 26 граждан Канады

14:45 21.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры ввела ограничения на въезд в страну для 26 граждан Канады, в их число вошли супруга канадского премьера, командующие ВВС, ВМС и сухопутными войсками страны.

«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом черного списка, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 21.05.2022
Россия открыта для честного диалога с США и относится с уважением к американскому надору - МИД РФ
0
39
14:30 21.05.2022
Орбан: Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам в отношении РФ
0
122
14:10 21.05.2022
Села в Курской области были обтреляны из минометов со стороны Украины
0
143
12:00 21.05.2022
Российские военнык в Житомирской области уничтожили партию военной техники из США - Минобороны РФ
0
318
11:09 21.05.2022
Ди Майо предупредил об опасности возникновения «продовольственной войны»
0
382
10:40 21.05.2022
Делегаты из пяти стран покинули заседание в рамках встречи министров стран АТЭС
0
500
10:11 21.05.2022
Глава МИД Италии рассказал о плане урегулирования на Украине
0
466
09:20 21.05.2022
В ночь на воскресенье в Москве может похолодать до +5С
0
363
09:15 21.05.2022
"Газпром" подтвердил информацмю об остановке поставок газа в Финляндию
0
432
09:10 21.05.2022
Орбитальный "Боинг" произвел первую стыковку с МКС
0
502

Возврат к списку