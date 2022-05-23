Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил в городе чрезвычайное положение из-за острого дефицита детских смесей. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на сайте Нью-Йорка.

«Мэр Нью-Йорка подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе ввиду дефицита детских смесей. Этот указ уполномочивает Департамент защиты прав потребителей и работников Нью-Йорка не допустить рост цен на смеси», — говорится в документе.

В указе подчеркивается, что причиной нехватки детского питания в США стал отзыв продукции компании Abbott и последовавшее за ним временное закрытие предприятия компании — одного из крупнейших в стране, на котором производились детские смеси.

Острый дефицит детских смесей возник в США из-за нарушения цепочек поставок и массовых отзывов данного товара с рынка. По данным компании Datasembly, собравшей информацию от более чем 11 тыс. точек розничной продажи, в начале мая детских смесей на складах было на 43% меньше нормы. Республиканцы критикуют администрацию президента Джо Байдена (демократ) за запоздалые решения, хотя о потенциальных проблемах было известно еще в конце прошлого года.