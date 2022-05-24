Украина получит лишь 15% от $40 млрд помощи США, но вернуть придется всю сумму — Володин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их партнеры не намерены оказывать Украине реальную помощь: из 40 млрд долларов, выделяемых США, непосредственно Украине остается только 15%. Об этом во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

«Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать ее проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны», — отметил Володин.

По его словам, об этом, в частности, говорит закон о выделении Украине помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно подписал президент США Джо Байден. Так, подчеркнул Володин, «35% от этой суммы пойдет на финансирование вооруженных сил самих Соединенных Штатов». «45,2% планируется потратить также не на Украину, а на „другие страны“. Еще 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и другое. Из 40 млрд долларов непосредственно Украине остается только 15% от выделяемой суммы», — указал спикер Госдумы.

При этом, отметил он, выплачивать всю сумму долга в 40 млрд долларов придется самим украинцам. «В США уже говорят, что Киев не сможет самостоятельно обслуживать в будущем госдолг. Именно по этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном», — отметил Володин.