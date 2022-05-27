США утратили поддержку большей части населения планеты — Володин
10:20 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последние голосования в ООН показывают, что США утратили поддержку большинства населения мира. Такое мнение в пятницу высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Так, отметил он, в начале марта Генассамблея ООН рассматривала вопрос об осуждении специальной военной операции на Украине. «Против России отказались выступать 40 стран, среди которых Китай, Индия, Иран, Ирак, Вьетнам, ЮАР, Алжир, Пакистан и другие. Численность населения этих государств составляет 4,47 млрд человек — 57,3% населения мира», — подчеркнул спикер Госдумы.
Кроме того, добавил он, в апреле рассматривался вопрос о приостановке членства РФ в Совете по правам человека ООН. «Не стали голосовать против России уже 82 страны (Китай, Индия, Бразилия, Египет, Индонезия, Пакистан, Иран, Ирак, ОАЭ, Мексика, ЮАР, Малайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сингапур, Кения и другие). А это 5,93 млрд человек — 76,2% населения планеты», — указал Володин.
По его словам, эти два примера демонстрируют, что «зачастую за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями в реальности стоит меньшинство». «По этой причине Джо Байден и стремится реформировать ООН — чтобы удержать позиции США. Отчаянно желает сохранить однополярную модель, которая себя изжила», — отметил Володин. Он подчеркнул, что при обсуждении позиции России на ее стороне выступает «большинство населения планеты». «Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились», — считает Володин.
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