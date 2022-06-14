В России выявили 2 797 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 797, до 18 382 380. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 324, до 17 801 569. Днем ранее в штабе сообщили о 3 684 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 61, до 380 137. Днем ранее было зафиксировано 56 смертей.