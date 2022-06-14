Поклонская сообщила о назначении на должность советника генпрокурора РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Занимавшая ранее должность замглавы Россотрудничества экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, подчеркнув, что в связи с этим прекращает публичную деятельность.

«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе. Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность», — написала она на своей телеграм-странице.