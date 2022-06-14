Поклонская сообщила о назначении на должность советника генпрокурора РФ
12:05 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Занимавшая ранее должность замглавы Россотрудничества экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, подчеркнув, что в связи с этим прекращает публичную деятельность.
«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе. Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность», — написала она на своей телеграм-странице.
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