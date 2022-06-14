Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 59 руб. впервые с 25 мая 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:53 мск, курс евро терял 2%, опускаясь до 58,8975 руб.

К 12:57 мск курс евро ускорил падение до 2,23%, торгуется на уровне 58,7575 руб. В то же время курс доллара снижается до 56,51 руб. (-0,51%).