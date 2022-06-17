Канада ведет переговоры с ФРГ по оборудованию для "Северного потока" - Reuters
09:05 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по оборудованию для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление неназванного представителя канадского министерства природных ресурсов. Документа пока нет ни на сайте ведомства, ни в социальных сетях.
"Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения", - приводит агентство выдержки из заявления. Других подробностей не приводится.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе выступления на ПМЭФ-2022 заявил, что пути решения проблемы с поставками отремонтированных двигателей для "Северного потока" на сегодня нет, санкции Канады привели к задержке поставок. Проблема с двигателями для "Северного потока" возникла из-за того, что компания Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде, отметил Миллер. Санкционная запутанность привела к задержке поставки двигателей, потому что только Канада ввела санкции против "Газпрома", теперь Siemens не может забрать отремонтированные для "Газпрома" двигатели, пояснил он.
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