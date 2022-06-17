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Заявления США о характере лабораторий на Украине являются неправдой — посольство РФ

10:20 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация Министерства обороны США о гражданском характере лабораторий на Украине не соответствует действительности. Об этом заявило в четверг посольство России в Вашингтоне.

«Обратили внимание, с каким энтузиазмом представители [американской] администрации продвигают информационный материал Пентагона от 9 июня, в котором утверждается, что за последние 20 лет Соединенные Штаты оказывали поддержку 46 украинским лабораториям и центрам здравоохранения. Все проекты якобы носили исключительно гражданский характер <…>. Подготовленная Минобороны США информация — откровенная неправда», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российской дипмиссии.

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