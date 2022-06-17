Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС стало бы пропагандистским решением - СМИ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз отчасти стало бы пропагандистским решением. Такое мнение выразила в пятницу испанская газета «Мундо».

По ее версии, опасно заставлять думать украинцев, что дверь в ЕС открыта, поскольку, вероятнее всего, Киев не станет частью сообщества раньше 2030 года. Как пишет издание, в пятницу Еврокомиссия (ЕК) опубликует свои рекомендации по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, и все указывает на то, что позиция института будет благоприятна для Киева. Газета считает, что именно поэтому Франция, Германия и Италия высказались за то, чтобы Европейский совет следовал этой линии на следующей неделе и поддержал устремления украинского руководства.

Газета считает, что отчасти такое послание является пропагандистским, поскольку реальность намного сложнее. Весьма вероятно, что Европейский совет в конечном счете предоставит Украине статус кандидата, несмотря на то, что, следуя правилам, не должен бы делать этого, указывает «Мундо». Также нечто подобное может произойти и в случае с Молдавией.

Несмотря на это, как пишет издание, Киев не готов сейчас к началу переговоров по вопросу вступления в сообщество, не говоря уже о проблемах с коррупцией в стране. Однако Брюссель хочет продемонстрировать свою солидарность и поддержку Украине. Как считает газета, некоторые справедливо опасаются, что данное решение в среднесрочной перспективе может привести к новым недовольствам и проблемам. Кроме того, ряд стран в течение многих лет находится в «листе ожидания» на вступление в ЕС.