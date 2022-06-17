Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС стало бы пропагандистским решением - СМИ
10:32 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз отчасти стало бы пропагандистским решением. Такое мнение выразила в пятницу испанская газета «Мундо».
По ее версии, опасно заставлять думать украинцев, что дверь в ЕС открыта, поскольку, вероятнее всего, Киев не станет частью сообщества раньше 2030 года. Как пишет издание, в пятницу Еврокомиссия (ЕК) опубликует свои рекомендации по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, и все указывает на то, что позиция института будет благоприятна для Киева. Газета считает, что именно поэтому Франция, Германия и Италия высказались за то, чтобы Европейский совет следовал этой линии на следующей неделе и поддержал устремления украинского руководства.
Газета считает, что отчасти такое послание является пропагандистским, поскольку реальность намного сложнее. Весьма вероятно, что Европейский совет в конечном счете предоставит Украине статус кандидата, несмотря на то, что, следуя правилам, не должен бы делать этого, указывает «Мундо». Также нечто подобное может произойти и в случае с Молдавией.
Несмотря на это, как пишет издание, Киев не готов сейчас к началу переговоров по вопросу вступления в сообщество, не говоря уже о проблемах с коррупцией в стране. Однако Брюссель хочет продемонстрировать свою солидарность и поддержку Украине. Как считает газета, некоторые справедливо опасаются, что данное решение в среднесрочной перспективе может привести к новым недовольствам и проблемам. Кроме того, ряд стран в течение многих лет находится в «листе ожидания» на вступление в ЕС.
НОВОСТИ
- 11:32 17.06.2022
- ВСУ за время эскалации 1 001 раз обстреляли территорию ЛНР, сообщили в республике
- 11:20 17.06.2022
- Китай готов поставлять в Россию запчасти для самолетов — посол КНР в РФ
- 11:11 17.06.2022
- Сбер подписал соглашение об экологическом партнерстве с «Экополисом»
- 11:05 17.06.2022
- Россияне перестанут покупать жилье при дальнейшем росте цен — замглавы Минстроя
- 11:00 17.06.2022
- Самолет Су-25 потерпел крушение в Белгородской области, летчик жив
- 10:20 17.06.2022
- Заявления США о характере лабораторий на Украине являются неправдой — посольство РФ
- 10:15 17.06.2022
- Минфин заявил о достаточности денежных средств в бюджете для поддержки экономики
- 10:05 17.06.2022
- Индексация тарифов ЖКУ 1 июля 2022 года не превысит 4% — первый зампред комитета Госдумы
- 10:00 17.06.2022
- Третий авианосец Китая спущен на воду
- 09:55 17.06.2022
- Греф: Сегодня время возможностей для бизнеса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать