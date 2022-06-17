Минфин заявил о достаточности денежных средств в бюджете для поддержки экономики
10:15 17.06.2022
Российский бюджет обладает денежными средствами для субсидирования и поддержки отраслей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ-2022.
«Мы в этом году выделяем дополнительно 3 трлн руб. выделяем на такие решения (субсидирование и поддержку бизнеса. – «НГ»). Есть деньги? Есть, но бесконечно такие траты осуществлять невозможно. Если мы будем постоянно заливать экономику, то мы будем делать (постоянно. – «НГ») капремонт всей нашей финансовой системы, а это невозможно», – объяснил глава Минфина.
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