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НОВОСТИ

Минфин заявил о достаточности денежных средств в бюджете для поддержки экономики

10:15 17.06.2022

Российский бюджет обладает денежными средствами для субсидирования и поддержки отраслей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ-2022.

«Мы в этом году выделяем дополнительно 3 трлн руб. выделяем на такие решения (субсидирование и поддержку бизнеса. – «НГ»). Есть деньги? Есть, но бесконечно такие траты осуществлять невозможно. Если мы будем постоянно заливать экономику, то мы будем делать (постоянно. – «НГ») капремонт всей нашей финансовой системы, а это невозможно», – объяснил глава Минфина.

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