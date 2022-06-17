Россияне перестанут покупать жилье при дальнейшем росте цен — замглавы Минстроя

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограниченная покупательская способность приведет к тому, что россияне перестанут приобретать жилье, даже в ипотеку, если цены продолжат расти, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

«Затрудняюсь дать прогноз по ценам на жилье, но так как покупательская способность не растет, то если цены и дальше будут расти, я не думаю, что кто-то дальше будет покупать, даже с ипотекой», — сказал Стасишин.