Сбер подписал соглашение об экологическом партнерстве с «Экополисом»
11:11 17.06.2022
На Петербургском международном экономическом форуме Сбер заключил соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Экополис». Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и президент корпорации Дмитрий Реут.
Предметом соглашения является развитие сотрудничества между банком и компанией, включая дочерние и аффилированные общества. Совместная работа будет направлена на улучшение экологической ситуации в Российской Федерации. Основная цель – повышение эффективности деятельности сторон по обращению с отходами за счет применения высокотехнологических решений. Банк и корпорация намерены тесно взаимодействовать по совершенствованию перерабатывающих процессов, оказывать обширную информационную поддержку. Сотрудничество предполагается на долгосрочной основе.
«Сбер не оставляет без внимания экологическую повестку. Для нас на первом месте стоит обоснованность, осмысленность принимаемых мер в рамках зеленой повестки и возможность их эффективной практической реализации, – рассказал Станислав Кузнецов. – Сотрудничество с «Экополисом» в полной мере отвечает этим запросам, и мы уверены в том, что наше взаимодействие окажет самое позитивное влияние на экологическую ситуацию в России».
«Мы рады найти в лице ПАО Сбербанк единомышленника, разделяющего наши ключевые ценности: достижение целей устойчивого развития, построение экономических моделей замкнутого цикла и сокращение негативного воздействия бизнеса на окружающую среду, – отметил Игорь Сидоров, генеральный директор корпорации «Экополис». – И я убежден, что наше сотрудничество сформирует для российского банковского сектора и крупного бизнеса в целом новый формат обращения с электронными отходами, эффективный и с экономической, и с экологической точек зрения. Это очень важно для нашей страны, поскольку циклическая экономика учитывает не только текущие экономические интересы компаний и государства, но и создает задел на будущее: способствует сохранению ценных природных ресурсов и улучшению качества жизни и окружающей среды будущих поколений».
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