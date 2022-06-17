США «ни на йоту» не удастся изменить политику таких стран, как Россия и Китай — Медведев
12:20 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политика России и других стран, которые Соединенные Штаты пытаются «наказать», не изменится «ни на йоту», заявил в пятницу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Еще раз о бессмысленном американском доктринерстве. Крупнейшая держава решила наказать других за плохое поведение — Россию, Китай, Иран, КНДР. Естественно, безуспешно, поскольку политику иностранного (а тем более ядерного) государства никак не изменить. Ни на йоту», — написал политик в своем телеграм-канале.
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