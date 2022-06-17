Речь Путина на ПМЭФ перенесена из-за кибератак на инфраструктуру форума — Песков
14:12 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу перенесено на 15:00 мск из-за кибератак на базу аккредитации форума, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, кибератаки на ИТ-инфраструктуру форума начались с четверга, в том числе была выведена из строя база аккредитации. «В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час, оно состоится не в два часа, а в три часа, за это время как раз будут приняты исчерпывающие меры для устранения последствий кибератак, все будет налажено и, главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там», — сказал Песков.
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