Босния и Герцеговина не хотела присоединяться к антироссийским санкциям - Додик

08:50 Источник: Известия

Босния и Герцеговина (БиГ) не хотела присоединяться к антироссийским санкциям, заявил сербский член президиума (БиГ) Милорад Додик на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня.

Путин отметил, что из-за присоединения европейской страны к санкциям есть некоторые сложности в двусторонних контактах, но они продолжаются и будут развиваться.

«К сожалению, в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию и высоко ее ценим. Несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться, особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения. А вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

На это Додик ответил, что страна пытается выдержать свою политику без влияния.

«Мы не хотели присоединяться к санкциям и благодарны за ваше понимание по [этому] вопросу», — сказал представитель БиГ.

Ранее в этот день член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что санкции БиГ против России стали бы абсурдом, так как Москва является гарантом Дейтонских соглашений. По его мнению, единого мнения по антироссийским санкциям в руководстве страны не будет.

Еще в марте Додик интервью «‎Известиям»‎ говорил, что Босния и Герцеговина не будет вводить санкции против Москвы и закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов. Известия