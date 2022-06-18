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НОВОСТИ

Армия Израиля сообщила об атаке на цели радикалов в Газе в ответ на ракетный обстрел

09:30 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля сообщила в субботу о нанесении ударов по целям радикалов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории ранее в тот же день. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля в настоящее время атакует цели в секторе Газа», — говорится в документе.

Ранее в субботу армейская пресс-служба сообщила, что с территории палестинского анклава была выпущена ракета по израильской территории, которая была перехвачена системой ПВО.

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