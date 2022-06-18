Обмена иностранных наемников в ЛНР быть не может, они подлежат трибуналу — посол в РФ
13:00 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обмен находящихся на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) наемников невозможен, они подлежат трибуналу, а их показания будут обязательно продемонстрированы. Об этом в субботу заявил посол республики в Москве Родион Мирошник.
«Мы не можем отдавать врагов. <…> Сейчас у нас есть еще два американских наемника, и по каждому из них будет вестись обязательно трибунал. Будет проходить расследование, они дадут показания, и это все обязательно будет продемонстрировано. То есть, мы к тайным обменным операциям прийти по факту сегодня не можем, ни к чему хорошему это не ведет», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Дипломат уточнил, что ранее никаких обменов наемников с Украиной власти ЛНР и Донецкой Народной Республики не проводили.
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