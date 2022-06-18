Игорь Сечин: Спасительным Ковчегом мировой экономики станет проект «Восток Ойл»
12:48 18.06.2022
«Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как «Восток Ойл», может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, является спасительным Ковчегом», - заявил Сечин в докладе «Новый мировой энергорынок: крестовый поход против российской нефти и где «Ноев Ковчег»?», представленном на Энергетической панели ПМЭФ-2022.
Глава «Роснефти», реализующей «Восток Ойл», отметил сложную экономическую ситуацию в мире и подчеркнул, что возможности РФ позволяют реализовать этот масштабный проект. «Уникальный по масштабу проект «Восток Ойл» становится локомотивом, который тянет за собой развитие целых отраслей реального сектора экономики за счет мультипликативного эффекта вложенных инвестиций, - заявил Сечин. - В условиях сокращения инвестиций в развитие нефтегазового сектора, «Восток Ойл» является единственным проектом в мире, способным оказать стабилизирующий эффект на рынки углеводородов, при этом обладая высочайшими показателями эффективности и устойчивости. Реализация проекта обеспечит рост капитализации и создаст мощный синергетический эффект для государства».
По словам главы «Роснефти», выполнение проекта не вызывает ни технологических, ни ресурсных сложностей, он развивается в плановом режиме и сейчас преодолеваются неизбежные трудности. При этом в компании есть полная уверенность что все задачи будут выполнены и потому партнерам самое время подключиться к его выполнению. «Надо сделать это до потопа. Будем рады видеть наших друзей в составе участников проекта строительства Ноева Ковчега мировой экономики», - завил глава «Роснефти».
Напомним, «Восток Ойл» – крупнейший в мире проект с ресурсной базой в 6,2 млрд тонн нефти премиального качества, с крайне низким содержанием серы. «Роснефть» уже ведет добычу на месторождениях Ванкорского кластера, которые входят в «Восток Ойл», выполняется комплексная программа геологоразведочных работ, причем есть существенные перспективы развития ресурсной базы газа, что подтверждено открытием на Таймыре месторождения им. Зиничева с запасами газа 384 млрд кубометров, которое признано крупнейшим открытием 2021 года в мире.
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