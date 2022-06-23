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Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин позвонил матери и попрощался с ней

12:32 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подданный Великобритании Эйден Аслин, приговоренный в Донецкой Народной Республике к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника, позвонил матери и попрощался с ней. Как сообщил в четверг ТАСС его адвокат Павел Косован, семья Аслина надеется, что Великобритания обратится к ДНР с просьбой о помиловании.

«У него упадническое настроение, разочарованность в том, что он может остаться в живых, что его казнят. Мой подзащитный считает, что шансов остаться в живых у него мало, о чем он сообщил своей матери в телефонном разговоре, — сказал собеседник агентства. — Семья рассчитывает, что страна обратится к руководству республики, однако мы слышим только голословные заявления Великобритании».

По словам адвоката, он накануне связался с матерью подзащитного и сказал ей, что обжалует смертный приговор самостоятельно. «Мама обратилась в МИД Великобритании и ожидает решения, что сыну помогут», — отметил адвокат. В настоящее время «ни в суд, ни в госорганы» никто официально из Великобритании не обращался. Семья надеется, что Британия вмешается в ситуацию со своим подданным.

9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они были взяты в плен в Донбассе. Согласно показаниям, они причастны к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 430 (наемничество) УК ДНР. Пока смертный приговор ни кем из осужденных не обжалован, адвокаты готовят необходимые документы.

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