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НОВОСТИ

Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием РФ - СМИ

10:20 28.06.2022 Источник: Газета.Ru

По информации финского издания Kauppalehti, проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии с участием России сорван, что отразится на целях Хельсинки по достижению углеродной нейтральности. Атомная электростанция должна была повлиять на рост потребления электричества и сокращения выбросов. 40% энергии планировалось производить на АЭС. При таком раскладе Финляндии удалось бы достичь углеродной нейтральности к 2035-му году.

В мае проект с участием «Росатома» закрыли.  Газета.Ru

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