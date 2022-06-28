Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием РФ - СМИ
10:20 28.06.2022 Источник: Газета.Ru
По информации финского издания Kauppalehti, проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии с участием России сорван, что отразится на целях Хельсинки по достижению углеродной нейтральности. Атомная электростанция должна была повлиять на рост потребления электричества и сокращения выбросов. 40% энергии планировалось производить на АЭС. При таком раскладе Финляндии удалось бы достичь углеродной нейтральности к 2035-му году.
В мае проект с участием «Росатома» закрыли. Газета.Ru
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