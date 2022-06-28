Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием РФ - СМИ

10:20 Источник: Газета.Ru

По информации финского издания Kauppalehti, проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии с участием России сорван, что отразится на целях Хельсинки по достижению углеродной нейтральности. Атомная электростанция должна была повлиять на рост потребления электричества и сокращения выбросов. 40% энергии планировалось производить на АЭС. При таком раскладе Финляндии удалось бы достичь углеродной нейтральности к 2035-му году.

В мае проект с участием «Росатома» закрыли. Газета.Ru

