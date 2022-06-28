Итоговое коммюнике саммита G7 похоже на «капитуляцию либерализма» — Захарова
15:00 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итоговое коммюнике саммита Группы семи (G7), где Запад призывает Китай оказать влияние на Россию, похоже на «капитуляцию либерализма». Об этом написала во вторник в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Итоговое коммюнике саммита G7, в котором западные демократии просят Китай повлиять на Россию, похоже на капитуляцию либерализма», — отметила дипломат.
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