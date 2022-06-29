ВС РФ уничтожили два артиллерийских взвода ВСУ в районе Авдеевки, обстреливавших ДНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили два артиллерийских взвода ВСУ в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня „Град“ в районах Калинова, Александрова-Калиновска, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики», — сказал он.