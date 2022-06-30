Украинским войскам в Лисичанске отдан приказ на отход — офицер ЛНР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ВС Украины, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход. Об этом в четверг сообщил в телеграм-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», — приводит Марочко данные разведки Народной милиции ЛНР.

В среду вечером посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявлял, что под контролем сил республики и ВС России находится около 50% города.