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НОВОСТИ

Украинским войскам в Лисичанске отдан приказ на отход — офицер ЛНР

10:05 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ВС Украины, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход. Об этом в четверг сообщил в телеграм-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», — приводит Марочко данные разведки Народной милиции ЛНР.

В среду вечером посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявлял, что под контролем сил республики и ВС России находится около 50% города.

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