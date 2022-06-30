Шотландия и Уэльс не хотят постоянно платить за оружие для Укрианы
19:50 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в размере 1 млрд фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов). При этом указывалось, что 95 млн фунтов (почти 116 млн долларов) поступило из бюджета Шотландии (65 млн фунтов, или 79,3 млн долларов) и Уэльса (30 млн фунтов, или 36,6 млн долларов).
«Мы согласились обеспечить финансирование в этом случае с учетом ясной необходимости нарастить международные усилия по поддержке Украины. Однако мы ясно заявляем, что это не должно восприниматься как некий прецедент, который приведет к тому, что децентрализованные [региональные] бюджеты используются для целей, явно предусмотренных политическими сферами», — заявила Форбс.
Поддержала ее и коллега из Уэльса Ребекка Эванс. Она выступила в поддержку Украины, но пожаловалась, что регион был вынужден пожертвовать средства, предназначенные для таких целей, «как здравоохранение и образование». Министр образования Уэльса Джереми Майлс заявил, в свою очередь, в эфире вещательной корпорации Би-би-си, что «ему было сказано в Минфине Великобритании, что бюджет будет урезан», и что «никаких консультаций не проводилось».
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