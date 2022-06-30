0
0
142
НОВОСТИ

Шотландия и Уэльс не хотят постоянно платить за оружие для Укрианы

19:50 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Шотландии предупредило, что Лондон не должен воспринимать сделанный ею вклад в финансирование Вооруженных сил Украины как прецедент, указав на то, что подобные расходы не должны в будущем перекладываться на региональные власти. Об этом заявила министр финансов Шотландии Кейт Форбс, слова которой приводит в четверг газета «Дейли телеграф».

В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в размере 1 млрд фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов). При этом указывалось, что 95 млн фунтов (почти 116 млн долларов) поступило из бюджета Шотландии (65 млн фунтов, или 79,3 млн долларов) и Уэльса (30 млн фунтов, или 36,6 млн долларов).

«Мы согласились обеспечить финансирование в этом случае с учетом ясной необходимости нарастить международные усилия по поддержке Украины. Однако мы ясно заявляем, что это не должно восприниматься как некий прецедент, который приведет к тому, что децентрализованные [региональные] бюджеты используются для целей, явно предусмотренных политическими сферами», — заявила Форбс.

Поддержала ее и коллега из Уэльса Ребекка Эванс. Она выступила в поддержку Украины, но пожаловалась, что регион был вынужден пожертвовать средства, предназначенные для таких целей, «как здравоохранение и образование». Министр образования Уэльса Джереми Майлс заявил, в свою очередь, в эфире вещательной корпорации Би-би-си, что «ему было сказано в Минфине Великобритании, что бюджет будет урезан», и что «никаких консультаций не проводилось».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:31 30.06.2022
Андрей Воробьев рассказал, как «цифра» меняет Подмосковье
0
67
20:25 30.06.2022
Путин сообщил, какой теме будет посвящено его следующее публичное выступление
0
99
19:35 30.06.2022
Британскому послу в РФ выражен протест в связи хамскими высказываниями руководителей Королевства
0
176
19:35 30.06.2022
Белоруссия для граждан Польши вводит временный безвизовый режим
0
170
19:00 30.06.2022
В ДНР готовы рассмотреть обращение ЕСПЧ по поводу наемников, если такой документ поступит
0
209
18:40 30.06.2022
Россия готова удовлетворить спрос на удобрения в Индонезии и других дружественных странах - Путин
0
237
18:36 30.06.2022
Сбер представил Jazz by Sber и другие импортонезависимые продукты для бизнеса на FinNext-2022
0
204
18:33 30.06.2022
Видодо передал Путину послание Зеленского
0
856
17:47 30.06.2022
Турция не начнет ратификацию приема новых членов НАТО до выполнения ее условий — Эрдоган
0
290
17:28 30.06.2022
Восточно-Сибирская железная дорога присоединилась к ассоциации «Байкал без пластика»
0
259

Возврат к списку