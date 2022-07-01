Зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика — Медведев

16:00

Россия сильно зависит от импортных поставок в сфере научного приборостроения, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в пятницу на совещании в МФТИ о подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок.

Политик заметил, что и правительство, и научные институты сейчас работают над обеспечением технологического суверенитета страны. «Но проблем достаточно много, сегодня вот одна из этих проблем, она вроде как частная, а с другой стороны, она весьма и весьма серьезная, я имею в виду сферу научного приборостроения, где наша зависимость от импортных поставок очень велика», — сказал Медведев.