Зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика — Медведев
16:00 01.07.2022
Россия сильно зависит от импортных поставок в сфере научного приборостроения, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в пятницу на совещании в МФТИ о подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок.
Политик заметил, что и правительство, и научные институты сейчас работают над обеспечением технологического суверенитета страны. «Но проблем достаточно много, сегодня вот одна из этих проблем, она вроде как частная, а с другой стороны, она весьма и весьма серьезная, я имею в виду сферу научного приборостроения, где наша зависимость от импортных поставок очень велика», — сказал Медведев.
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