Американская военная база в сирийской провинции Хасеке подверглась обстрелу — САНА
12:05 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская военная база в провинции Хасеке, расположенной на северо-востоке Сирии, в среду подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщило информационное агентство САНА.
По его данным, военная база, по которой был нанесен удар, находится в районе города Эш-Шаддади на юге провинции.
Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», всего в сторону американского блокпоста было выпущено три ракеты: одна из них упала в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы, а две другие — около казарм. Все снаряды прилетели со стороны граничащего с Ираком региона Тель-эш-Шаир, который контролируется курдскими формированиями «Силы демократической Сирии» (СДС). Комментариев со стороны СДС пока не поступало.
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