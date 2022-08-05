0
0
125
НОВОСТИ

Андрей Воробьев побывал на открытии фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

17:30 05.08.2022

сыр.jpg
Фото Константина Семенца
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе со школьниками, в том числе с ребятами из Донецка, на открытии фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре пообщались с фермерами, посетили автоматизированное сырное хранилище, угостились пловом, посмотрели как варят сыр в старинном котле.

В этом году здесь впервые проводят фестиваль плова. Работают несколько шатров, в том числе винный с устрицами, также - различные активности. Хедлайнер «Сыр! Пир! Мир!» – певец SHAMAN

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» стартовал сегодня в 10 утра. Уже к полудню полные были не только прилавки, но и парковки. «Ожидаем, что в этом году фестиваль соберет 150 тысяч гостей. Фермерской продукции хватит на всех – к нам в Истру приехали 370 фермеров из 54 регионов – всего установили шесть больших шатров», – рассказал Андрей Воробьёв.

Запланирована и большая концертная программа, отдельно – развлекательная для детей.

Помимо шатров с фермерской продукцией, установлены фудкорты. Открылся фестиваль с большой дегустации плова, им бесплатно угощали всех желающих. Прямо на площадке проходит еще один мини-фестиваль, где можно попробовать блюда восточной кухни: ташкентский или самаркандский плов, кутабы, баранину с рисом на вертеле и многое другое.

Фестиваль фермерской продукции продлится все выходные в дероевне Дубровское в городском округе Истра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 05.08.2022
ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар
0
125
17:38 05.08.2022
Мэр Собянин рассказал о комплексном развитии города по программе «Мой район»
0
114
17:12 05.08.2022
«Петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже и туже — глава МИД КНР
0
162
17:00 05.08.2022
Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией — Эрдоган
0
170
16:32 05.08.2022
ВКС России уничтожили в Сирии боевиков группировки, обучающейся инструкторами США — МО РФ
0
191
16:12 05.08.2022
Премьер Молдавии отказалась поехать в Москву для переговоров по стоимости газа
0
282
16:00 05.08.2022
Путин лично поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну
0
216
15:32 05.08.2022
Путин до конца года запретил сделки с долями иностранцев в стратегических компаниях РФ
0
353
15:12 05.08.2022
Директора Института ТПМ СО РАН арестовали по делу о госизмене
0
306
15:00 05.08.2022
Страны ЕС должны прекратить закупки угля в РФ с 10 августа, несмотря на энергокризис — ЕК
0
308

Возврат к списку