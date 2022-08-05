Андрей Воробьев побывал на открытии фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

17:30

Фото Константина Семенца



Губернатор Московской областивместе со школьниками, в том числе с ребятами из Донецка, на открытии фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре пообщались с фермерами, посетили автоматизированное сырное хранилище, угостились пловом, посмотрели как варят сыр в старинном котле.

В этом году здесь впервые проводят фестиваль плова. Работают несколько шатров, в том числе винный с устрицами, также - различные активности. Хедлайнер «Сыр! Пир! Мир!» – певец SHAMAN

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» стартовал сегодня в 10 утра. Уже к полудню полные были не только прилавки, но и парковки. «Ожидаем, что в этом году фестиваль соберет 150 тысяч гостей. Фермерской продукции хватит на всех – к нам в Истру приехали 370 фермеров из 54 регионов – всего установили шесть больших шатров», – рассказал Андрей Воробьёв.

Запланирована и большая концертная программа, отдельно – развлекательная для детей.

Помимо шатров с фермерской продукцией, установлены фудкорты. Открылся фестиваль с большой дегустации плова, им бесплатно угощали всех желающих. Прямо на площадке проходит еще один мини-фестиваль, где можно попробовать блюда восточной кухни: ташкентский или самаркандский плов, кутабы, баранину с рисом на вертеле и многое другое.

Фестиваль фермерской продукции продлится все выходные в дероевне Дубровское в городском округе Истра.