Глава МИД Китая заявил, что вражда с 1,4 млрд китайцев "никого до добра не доведет"

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил в опубликованном в пятницу интервью китайским СМИ, что вражда с 1,4 млрд жителей Китая никого до добра не доведет.

"Нарушение США своих обязательств по вопросу Тайваня, а также заранее спланированные провокации могут привести лишь к дальнейшему банкротству их репутации. Быть врагами с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек - это определенно ни к чему хорошему не приведет", - сказал он.