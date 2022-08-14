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НОВОСТИ

Власти Запорожья рассматривают остановку работы АЭС из-за обстрелов

09:05 14.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Запорожской области рассматривают возможность остановки работы Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за обстрелов со стороны ВС Украины (ВСУ). Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в субботу в своем телеграм-канале.

«В связи с продолжающимися обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил местные власти предлагают остановить этот объект во избежание ядерной катастрофы», — написал Ульянов.

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