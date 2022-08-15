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Литва выдает россиянам визы лишь в особых случаях - временный поверенный РФ

16:40 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва не выдает визы гражданам России с конца февраля за исключением некоторых отдельных случаев. Об этом в понедельник сообщил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия-24».

«Еще с конца февраля месяца они приняли такое решение и ему неукоснительно следуют, они вообще не выдают визы россиянам за исключением гуманитарных случаев, по болезни, [когда] кому-то нужно навестить тяжелобольного родственника. Если речь не об этих случаях идет и не о случаях, связанных с дипломатами и с посольством, хотя к нам один человек приехал за это время, то всем остальным, туристам и прочим категориям путешественников, они с конца февраля визы не выдают», — сказал дипломат.

«Другое дело, если кто-то получил шенгенскую визу в одной из стран, например, то литовцы пока пускают таких людей», — добавил он.

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