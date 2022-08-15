Цена на газ на бирже в Европе резко выросла до 2350 долл/тыс. куб. м

18:55 Источник: Интерфакс

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в понедельник резко выросла, достигнув $2350 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2102, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе выросли из-за ограниченных возможностей транспортировки газа по "Северному потоку". Рост котировок европейского спота в конце европейской торговой сессии также может быть свидетельством влияния котировок на газ на азиатском рынке (фьючерс на азиатский индекс JKM торгуется на Чикагской бирже).