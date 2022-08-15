Цена на газ на бирже в Европе резко выросла до 2350 долл/тыс. куб. м
18:55 15.08.2022 Источник: Интерфакс
С начала августа средняя цена на TTF составила $2102, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе выросли из-за ограниченных возможностей транспортировки газа по "Северному потоку". Рост котировок европейского спота в конце европейской торговой сессии также может быть свидетельством влияния котировок на газ на азиатском рынке (фьючерс на азиатский индекс JKM торгуется на Чикагской бирже).
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