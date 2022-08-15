Шольц уверен в успехе санкций против России м намерен работать и дальше в этом направлении

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении работать в направлении введения дальнейших санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. С таким утверждением он выступил в понедельник в Осло на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета.

«Вместе мы приняли много серьезных решений, и это часть нашего успеха», — отметил Шольц. «Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении», — сказал глава правительства ФРГ.