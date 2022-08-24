На компенсацию счетов за электроэнергию Британия выделят более 118 млрд $
11:25 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Подобное финансирование в условиях стремительно растущих цен на природный газ и электроэнергию подчеркивает масштаб и глубину охватившего страну кризиса», — приводит издание слова исполнительного директора одной из шести главных энергетических компаний Великобритании Scottish Power («Скоттиш пауэр») Кита Андерсона.
По оценке экспертов, максимальные счета за электроэнергию для британских домохозяйств не должны превышать 2 тыс. фунтов стерлингов в год (2,4 тыс. долларов). Когда же ее стоимость выше, разницу в цене будут компенсировать поставщики за счет правительственных займов. Уже на этой неделе, согласно прогнозам специалистов, она достигнет 3 тыс. фунтов (3,5 тыс. долларов).
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