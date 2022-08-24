На компенсацию счетов за электроэнергию Британия выделят более 118 млрд $

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти вынуждены компенсировать жителям Соединенного Королевства резко возросшие вследствие кризиса затраты на топливо и электроэнергию в размере более 100 млрд фунтов стерлингов (118 млрд долларов) в течение двух лет. Об этом в среду сообщает газета «Файнэншл таймс».



«Подобное финансирование в условиях стремительно растущих цен на природный газ и электроэнергию подчеркивает масштаб и глубину охватившего страну кризиса», — приводит издание слова исполнительного директора одной из шести главных энергетических компаний Великобритании Scottish Power («Скоттиш пауэр») Кита Андерсона.



По оценке экспертов, максимальные счета за электроэнергию для британских домохозяйств не должны превышать 2 тыс. фунтов стерлингов в год (2,4 тыс. долларов). Когда же ее стоимость выше, разницу в цене будут компенсировать поставщики за счет правительственных займов. Уже на этой неделе, согласно прогнозам специалистов, она достигнет 3 тыс. фунтов (3,5 тыс. долларов).



