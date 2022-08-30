Трамп предложил немедленно провести новые выборы президента США
09:00 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно признать выборы главы государства в 2020 году необратимо скомпрометированными и провести новые. Об этом он написал в понедельник в своей социальной сети Truth Social.
«Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, то „Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году“. Это огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в нашей стране. Решение — объявить настоящего победителя, или как минимум — объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!» — написал он.
Ранее в американских СМИ не раз публиковали данные с ноутбука, принадлежавшего сыну президента США. Из представленной переписки, которую вел Хантер Байден, в частности, следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил, встречу со своим отцом в то время, когда тот был вице-президентом США. Байден-старший, занимая данный пост, выступал с призывом уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. Другая американская газета — «Вашингтон пост» — сообщила в марте, что Хантер Байден, предположительно, получил почти 5 млн долларов от китайской энергетической компании CEFC .
Однако, по информации газеты «Вашингтон таймс», которая ссылается на фрагменты писем сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли генпрокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рею, сотрудники ФБР в 2020 году охарактеризовали данные материалы как «дезинформацию» и прекратили следствие в отношении сына президента.
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