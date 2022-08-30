Диверсионно-разведывательная группа ликвидирована утром во вторник в Херсоне
10:00 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ликвидирована утром во вторник в районе микрорайона Таврического в Херсоне, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.
«На Таврическом была активизация. Но все там нормально, все под контролем. Все уничтожены (члены диверсионно-разведывательной группы — прим. ТАСС)», — сказал Стремоусов.
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