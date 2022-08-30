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В Новосибирске завели дело по факту удержания ребенка в холодильнике магазина

10:32 30.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Новосибирские следователи завели дело по факту удержания ребёнка в холодильнике. 10-летнего мальчика закрыли там работники супермаркета.

Инцидент произошёл накануне после того, как несовершеннолетний покупатель попросил убрать просроченные продукты с прилавков.

Разобраться в происшествии поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

Отец пострадавшего мальчика ранее рассказал, что его сын вместе с друзьями пошёл в магазин, чтобы собрать просроченную продукцию и попросить администратора убрать её с полок. Дети, по его словам, собрали тележку еды и предъявили сотруднице магазина. После этого она выгнала их.

Через несколько минут мальчик вернулся и показал женщине статью на телефоне, в которой говорилось о праве людей требовать убрать просроченную продукцию с полок. Тогда сотрудница магазина позвонила кому-то, и пришёл мужчина. Тот, отметил отец несовершеннолетнего, схватил ребёнка за руку и закрыл в холодильнике в подсобке.  Говорит Москва

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