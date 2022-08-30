Сбер отмечает с февраля постоянный приток клиентов-предпринимателей из других банков
11:25 30.08.2022
С февраля по июль 2022 года в Сбербанке наблюдался постоянный приток клиентов в сегменте малого бизнеса. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
«В период неопределенности клиенты активно переходили из банка в банк, и подавляющее большинство выбрало при переходе именно Сбер, – подчеркнул он. – Это свидетельствует о том, что российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса. Через наш банк проходит более 70% бизнес-оборота каждого клиента малого бизнеса».
По словам Анатолия Попова, с начала года активная база клиентов Сбера выросла более чем на 130 тыс. компаний, в том числе и клиентов, перешедших из других банков. «При этом в стране число регистраций бизнеса в этом году стало ниже из-за турбулентности, которая наблюдалась в экономике, – отметил он. – Потому можно сделать вывод, что приток клиентов в Сбербанк – это не только новые открытые компании, а клиенты, ранее обслуживавшиеся в других банках, для которых сейчас продукты и сервисы Сбера оказались интересней».
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