Польша ощущает санкции и примет на 2023 год «бюджет на трудные времена» — власти
13:05 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Польши признает негативное влияние на страну введенных в отношении России санкций и будет учитывать сложную ситуацию в экономике при принятии нового бюджета на 2023 год. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.
«Ситуация сложная, сложная не только в Польше, но и во всей Европе», — сказал он, выступив с утверждением, что инфляция и рост цен энергии спровоцированы проведением Россией специальной военной операции на Украине.
«Мы чувствуем последствия санкций, потому что санкции, о чем нужно говорить открыто, с одной стороны, ударяют по России <…>, но с другой стороны, санкции ощущают все страны, которые принимают в них участие, то есть и Польша тоже», — признал представитель польского правительства.
«Этот бюджет не будет простым, — предупредил он. — Это будет ответственный бюджет на трудные времена».
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