Сбербанк работает в обычном режиме: клиентам доступны все операции, ажиотажного спроса не отмечается
11:59 22.09.2022
Отделения Сбербанка по всей стране продолжают работу в своем обычном режиме, заявил первый зампредседателя правления компании Александр Ведяхин. По его словам, клиенты могут проводить все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них не отмечается.
«Мы работаем как и прежде, и клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них мы не фиксируем», - сообщил Ведяхин на XIX Международном банковском форуме «Банки России – XXI век» в Казани. По словам топ-менеджера Сбербанка, сейчас в компании идет работа над вариантами решения вопроса с кредитами мобилизованных россиян, в том числе с ипотекой. «Что касается кредитов… то мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив», - заявил Ведяхин.
Напомним, в Казани 21 сентября начал работу XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил о начале в России частичной мобилизации. По данным главы Минобороны, в ряды Вооруженных сил планируется призвать 300 тыс. резервистов.
НОВОСТИ
- 12:23 22.09.2022
- Сбербанк в 2023 году переведет на российскую операционную систему 90% своих банкоматов
- 12:20 22.09.2022
- Европу ждет сложная зима, но она знает, за что платит эту цену — фон дер Ляйен
- 12:13 22.09.2022
- Сбербанк предложил клиентам записываться на посещение офиса через виртуального помощника
- 12:08 22.09.2022
- В результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР
- 12:06 22.09.2022
- Время посещения офиса Сбербанка клиентам поможет выбрать виртуальный помощник
- 12:00 22.09.2022
- В России выявили 53 457 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:47 22.09.2022
- Сбербанк прорабатывает варианты решения вопроса с ипотекой мобилизованных россиян
- 11:32 22.09.2022
- "Боевое братство" поддержало решения президента по защите страны
- 11:32 22.09.2022
- Падение курса иены в нынешнем году стало самым масштабным с 1985 года
- 11:20 22.09.2022
- Взрыв прогремел в Мелитополе в районе центрального рынка — Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать