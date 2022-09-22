Сбербанк работает в обычном режиме: клиентам доступны все операции, ажиотажного спроса не отмечается

11:59

Отделения Сбербанка по всей стране продолжают работу в своем обычном режиме, заявил первый зампредседателя правления компании Александр Ведяхин. По его словам, клиенты могут проводить все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них не отмечается.

«Мы работаем как и прежде, и клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них мы не фиксируем», - сообщил Ведяхин на XIX Международном банковском форуме «Банки России – XXI век» в Казани. По словам топ-менеджера Сбербанка, сейчас в компании идет работа над вариантами решения вопроса с кредитами мобилизованных россиян, в том числе с ипотекой. «Что касается кредитов… то мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив», - заявил Ведяхин.

Напомним, в Казани 21 сентября начал работу XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил о начале в России частичной мобилизации. По данным главы Минобороны, в ряды Вооруженных сил планируется призвать 300 тыс. резервистов.