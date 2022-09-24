На референдуме в Севастополе работают наблюдатели из США, Франции и Бразилии

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наблюдатели из США, Франции и Бразилии работают в Севастополе на референдуме по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, следует из материалов, предоставленных журналистам правительством Севастополя.



Среди наблюдателей заявлены 12 человек. Из Белоруссии — председатель центрального совета НКО «Русь молодая», директор Центра современных социальных технологий Сергей Лущ, из Бразилии — помощник министра культуры города Гуарульюс Деванир Кавальканте де Лима и колумнист «Красного журнала» Энрике Домингес, из ЮАР — член краевого исполнительного комитета Коммунистической лиги молодежи ЮАР Зиянда Нкуру и председатель подкомитета по международным отношениям Молодежной лиги партии «Африканский национальный конгресс» Кулекани Мондли Скосана, из Франции — президент НКО Le Collectif France-Russie Андре Мишель Клод Шанклю, независимый журналист Антонин Бурат и корреспондент Люк Ортель, из США — журналист Sputnik Вайт Рид, из Италии — автор фильма «Украина, скрытая правда» журналист Джанантонио Микалессин, из Зимбабве — координатор по вопросам внешних связей молодежного крыла политической партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Тапива Масенда, из Того — член партии Союза за Республику, наблюдатель на парламентских выборах в Того в 2018 году Куку Мавуле Хугблейм.



Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях проходит с 23 по 27 сентября. Власти Крыма ранее сообщали, что границу РФ на полуострове после начала спецоперации пересекли более 220 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей. Большинство переселенцев, пересекающих российскую границу в Крыму, отправляются в другие регионы страны или размещаются у родственников.



