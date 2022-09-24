У здания Кунцевского военного комиссариата на улице Партизанской в Москве образовалась очередь

14:16

У здания военкомата Кунцевского района на Партизанской улице собралась очередь из мобилизованных горожан, которых сопровождают члены их семей и друзья. На месте есть два автобуса для резервистов, готовых отправляться к местам будущей военной службы. Также у военкомата присутствуют сотрудники полиции и Росгвардии.

В российской столице резервистов будут собирать не только в военкоматах. Временные пункты мобилизации будут открыты в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза. Предполагается, что работа подобных временных пунктов мобилизации даст возможность принимать посетителей в комфортных условиях, а также не создавать неудобства москвичам, живущим рядом с военными комиссариатами. Места для размещения временных резервных пунктов мобилизации выбирали, учитывая наличие условий для удобного пребывания в нем посетителей, транспортной доступности, а также с учетом близости к уже работающим военкоматам. Мобилизованным гражданам обеспечат транспортом, чтобы они могли добраться от военкоматов, к которым они приписаны, до временных пунктов мобилизации.